Фирташ "категорически" отвергает обвинения СНБО, из-за которых попал под санкции – адвокат

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ категорически отрицает обвинения, выдвинутые против него Советом национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, сообщает Reuters.

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Дэвис заявил, что Фирташу не было сообщено заранее о введении против него санкций, и он не мог оспорить обвинения в СНБО.

Решение о санкциях против Фирташа СНБО принял в пятницу, 18 июня 2021 года, его обвиняют в поставках титанового сырья на оборонные предприятия России.

"Поскольку ему (Фирташу – ред.) не было вручено решение Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что г-н Фирташ категорически отвергает обвинения, которые, по его мнению, неверны", – говорится в заявлении Дэвиса.

По данным LIGA.net, в марте 2021-го Фирташу пригрозили санкциями, чтобы снизить цены на газ до 6,99 грн за кубометр. Также рассматривали введение санкций против облгазов, которые связывают с Фирташем. Они были бы связаны с долгом в 8 млрд грн перед Оператором ГТС.

18 июня 2021 СНБО ввел санкции против Фирташа и бизнесмена Павла Фукса.

Денис Юдин

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