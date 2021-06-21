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Фирташ "категорически" отвергает обвинения СНБО, из-за которых попал под санкции – адвокат

21.06.2021, 20:35
Фирташ
Дмитрий Фирташ (Фото: Степан Смышляев/ЕРА)

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ категорически отрицает обвинения, выдвинутые против него Советом национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, сообщает Reuters.

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Дэвис заявил, что Фирташу не было сообщено заранее о введении против него санкций, и он не мог оспорить обвинения в СНБО.

Решение о санкциях против Фирташа СНБО принял в пятницу, 18 июня 2021 года, его обвиняют в поставках титанового сырья на оборонные предприятия России.

"Поскольку ему (Фирташу – ред.) не было вручено решение Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что г-н Фирташ категорически отвергает обвинения, которые, по его мнению, неверны", – говорится в заявлении Дэвиса.

Денис Юдин
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санкции дмитрий фирташ снбо Ленни Дэвис
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