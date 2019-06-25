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25.06.2019, 18:29

Фирташ много знает о клептократии Путина – американский эксперт

Фирташ много знает о клептократии Путина – американский эксперт - Фото
Дмитрий Фирташ на заседании австрийского суда по экстрадиции (скриншот видео/Радио Свобода)

Руководитель Центра Байдена поделился своими соображениями, чем может быть интересен для США украинский олигарх

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обладает важной информацией о финансовых махинациях президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения. Об этом, комментируя решение Верховного суда Австрии об экстрадиции Фирташа в США, написал в Twitter руководитель Центра Байдена по вопросам дипломатии и международного сотрудничества Университета Пенсильвании Майкл Карпентер.

Он напомнил, что теперь министр юстиции Австрии должен решить, будет ли Фирташ экстрадирован в США.

"Если кто-то и знает изнутри, как работает путинская клептократических система, то это Фирташ. Именно поэтому связанный с Кремлем олигарх заплатил в свое время залог в размере $172 млн", - написал Карпентер.

Сегодня Верховный суд Австрии принял решение о выдаче Фирташа Соединенным Штатам Америки.

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Теги: владимир путин, экстрадиция, дмитрий фирташ
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