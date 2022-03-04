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Флагман ВМС "Гетман Сагайдачный" подтопили и уложили на дно верфи в Николаеве: фото

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 08:39

Флагман украинских Военно-морских сил ВСУ фрегат "Гетман Сагайдачный", который на момент вторжения России в Украину проходил ремонтные работы в порту Николаева, был выведен из строя экипажем и корабелами и уложен на грунт, чтобы не достаться оккупантам. Об этом со ссылкой на украинских военных моряков и судостроителей пишет Думская, информацию mil.in.ua подтвердил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Операцию подтопления провели в первый день вторжения, но "из соображений секретности" информация стала открытой только сейчас, отмечает ресурс. Об этом же пишет у себя в Telegram и нардеп Алексей Гончаренко.

"Российское нападение наш флагман встретил в полуразобранном состоянии. На нем начали (но не закончили) замену радиоэлектроники, системы управления огнем, связи, ремонт главной энергетической установки и другие работы", – пишет издание.

"Сагайдачный", хоть и не был боеспособным и не считался военной целью, все равно оказался под прицелом врага, сообщает источник со ссылкой на разведку. Была запланирована операция российского военно-морского спецназа по его захвату с последующим выводом фрегата в фарватер Днепро-Бугского лимана.

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"По этой причине на уровне руководства было заранее принято решение: в случае нападения заполнить отсеки водой и аккуратно уложить корабль на дно, чтобы уберечь "Сагайдачного" от любых неожиданностей и фантазий врага. Что, собственно, и было сделано в первые часы агрессии", – отмечает издание.

Флагман ВМС "Гетман Сагайдачный" подтопили и уложили на дно верфи в Николаеве: фото

Полузатопленный корабль "не получил никаких повреждений и сейчас спокойно отдыхает около причальной стенки судостроительного завода", добавили на Думской. Угнать его или использовать против Украины в этой войне теперь невозможно.

"После победы отсеки корабля просушат, фрегат снова обретет плавучесть, и ремонтные работы продолжат", – резюмировали там.

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Евгений Пилипенко
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