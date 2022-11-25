Фон дер Ляйен позвонила Зеленскому, сообщила о срочных поставках генераторов Украине
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня созвонилась с президентом Владимиром Зеленским, выразила ему солидарность в связи с российскими ракетными атаками по энергетической инфраструктуре Украины и сообщила о помощи генераторами.
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"Мы активизируем усилия и работаем с партнерами для оказания экстренной поддержки, которая необходима Украине для восстановления и поддержания электро- и теплоснабжения гражданского населения", – сказано в заявлении главы Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен также сообщила, что Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС готовит экстренную доставку в Украину от государств-членов и непосредственно из резерва ЕС:
- 200 средних трансформаторов и большой автотрансформатор из Литвы,
- автотрансформатор средних размеров из Латвии,
- 40 тяжелых генераторов из резерва rescEU, расположенного в Румынии.
Уточняется, что каждый из этих генераторов может обеспечить бесперебойное энергопитание для больницы.
Еврокомиссия также запросила компании в разных странах о поставках высоковольтного оборудование, в том числе дополнительных автотрансформаторов, и намерена координировать их быструю доставку в Украину.
Зеленский в Twitter поблагодарил главу Еврокомиссии, в том числе за "масштабную финансовую помощь и начало работы над девятым пакетом санкций".
Ранее сегодня мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что Киев и Николаев получат от столицы Чехии более 600 обогревателей, 18 генераторов, а также медицинское оборудование.
- 23 ноября Евросоюз объявил о "массовых поставках" генераторов в Украину.
- 25 ноября Франция отправила в Украину 100 мощных генераторов. На подходе еще 400.
- Украина за три недели ноября импортировала 136 000 генераторов.
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