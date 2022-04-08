Фон дер Ляйен предупредила Венгрию: Если заплатите РФ за газ в рублях — нарушите санкции

Венгрия нарушит санкционную политику ЕС относительно России, если выполнит свое обещание платить за российскую энергию в рублях. Об этом в комментарии CNN заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы сделали анализ указа Путина, юридический аспект вполне очевиден. То, что предлагает Путин — перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию", — заявила фон дер Ляйен.

Она сказала, что ЕС ведет переговоры с Будапештом.

"Пока Венгрия соблюдает санкции, так что пока мы не видим обратного, все в порядке. Никогда прежде мы не видели Европейский Союз таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что для каждого из наших государств-членов стоит вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет", — сказала она.

6 апреля премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет платить за поставки в рублях, если об этом попросит Россия.

Вадим Ребрина

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