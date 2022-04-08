UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Фон дер Ляйен предупредила Венгрию: Если заплатите РФ за газ в рублях — нарушите санкции

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 21:26
Фон дер Ляйен предупредила Венгрию: Если заплатите РФ за газ в рублях — нарушите санкции - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

Венгрия нарушит санкционную политику ЕС относительно России, если выполнит свое обещание платить за российскую энергию в рублях. Об этом в комментарии CNN заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы сделали анализ указа Путина, юридический аспект вполне очевиден. То, что предлагает Путин — перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию", — заявила фон дер Ляйен.

Она сказала, что ЕС ведет переговоры с Будапештом.

"Пока Венгрия соблюдает санкции, так что пока мы не видим обратного, все в порядке. Никогда прежде мы не видели Европейский Союз таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что для каждого из наших государств-членов стоит вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет", — сказала она.

  • 6 апреля премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет платить за поставки в рублях, если об этом попросит Россия. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия санкции газ Венгрия урсула фон дер ляйен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 