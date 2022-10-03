Франция хочет сделать цену войны невыносимой для России – премьер

Премьер Франции Элизабет Борн заявила о намерении поддерживать санкционное давление на Россию. По ее словам, Франция хочет сделать цену войны невыносимой для России, пишет BFM TV.

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Во время своего выступления в нижней палате французского парламента Борн предположила, что Россия, скорее всего, продолжит эскалацию и ответит за это.

"Наша цель изначально была одна: сделать цену войны невыносимой для России, нанести сильный удар по ее экономике, не дать ей возможности финансировать свое наступление", – сказала глава правительства Франции.

Она уверена, что санкции против России работают, и "российская экономика задыхается".

Борн добавила, что отмена санкций против России стала бы отказом от европейских ценностей и предательством Украины.

28 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель представили восьмой пакет санкций против России.

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Андрій Водяний

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