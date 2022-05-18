Фридман думает над отказом от гражданства России – Forbes

Российский олигарх Михаил Фридман думает над отказом от гражданства России, чтобы выйти из-под санкций и сохранить контроль над украинским Альфа-банком. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники.

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Издание утверждает, что владельцы Альфа-банка Украина Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен планируют докапитализировать учреждение на $1 млрд. Это вдвое превышает собственный капитал банка.

По данным издания, Фридман и другие акционеры "настроены обивать пороги регуляторам в Британии, Евросоюзе и США, чтобы разморозить необходимую сумму и поддержать украинский банк".

Фридман, говорят источники Forbes, не хочет продавать банк. Более того, он рассматривает как вариант спасения бизнеса отказ от российского гражданства. Без российского паспорта Фридман может выйти из-под санкций, тогда Авен и Косогов смогут передать ему свои доли в украинском бизнесе, допустил один из источников издания.

Фридман родился во Львове, а живет в Лондоне. Кроме российского, у него есть паспорт гражданина Израиля.

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Сейчас Андрей Косогов – крупнейший акционер Альфа-банка Украины с долей 40,96%. У Фридмана – 32,86%, у Авена – 12,4%. Еще 9,9% владеет итальянская UniCredit. Все акционеры владеют Альфой через материнский холдинг – люксембургскую ABH Holdings SA

Украинский Альфа-банк не стал объектом санкций, потому что не был связан с одноименным российским банком.

Андрей Водяный

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