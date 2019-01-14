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14.01.2019, 11:50

ФСБ препятствует заседанию суда над моряками ВМС: адвокат

ФСБ препятствует заседанию суда над моряками ВМС: адвокат - Фото
Людмила Денисова (фото - аккаунт в Facebook)

Российское следствие просит закрыть заседание и не разглашать его итоги. Денисова и родные пленных моряк уже в Москве

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Сегодня, 14 января, уполномоченный ВР по права человека Людмила Денисова приехала в РФ на заседание суда по продлению ареста военнопленных моряков ВМС Украины, захваченных у Керченского пролива в Черном море. ФСБ РФ просит Лефортовский суд Москвы сделать закрытым заседание и скрыть его итоги, сообщает адвокат одного из пленных моряков Николай Полозов в Facebook. 

Следственное управление ФСБ России просит провести заседание суда в закрытом режиме, сказал адвокат одного из пленных моряков Николай Полозов.

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"Также они просят не предавать огласке результаты (заседания - ред.) без согласования со следователем. Мы считаем это грубым нарушением принципа гласности правосудия", – сказал адвокат одного из украинских военных Сергея Бадамшина, передает Крым.Реалии.

Суд состоится 15 января.

Денисова уже прибыла в Москву на поезде. "Вместе со мной приехали четыре члена семей наших ребят, другие приедут во второй половине дня", уточнила она. "Постараемся попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков", - добавила омбудсмен.

Встретил их временно поверенный по делам Украины в РФ Василий Покотило. 

Ранее Денисова сообщила, что в понедельник, 14 января, в Москве состоится ее конфиденциальная встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

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Теги: ФСБ России, Людмила Денисова, Россия, Москва, политзаключенные, фсб, омбудсмен, Николай Полозов, Лефортово, татьяна москалькова, захваченные моряки, Василий Покотило, лефортовский суд
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