ФСБ задержала "агента СБУ" — перевозчика Киев-Крым, и отпустила

ФСБ (фото - сайт боевиков в Донбассе)

В России утверждают, что их силовики задержали работающего во временно оккупированном Крыму очередного "агента СБУ", называется имя - Леонид Каплун. Как пишет со ссылкой на пресс-службу Федеральная служба безопасности РФ ресурс Крым.Реалии, после задержания мужчину "выдворили за пределы России".

Когда именно и где произошло задержание, не сообщается.

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Спецслужбы страны-оккупанта заявили, что украинец "занимался пассажирскими перевозками Киев–Симферополь–Севастополь", а при прохождении погранконтроля в пункте пропуска Каланчак на админгранице между Херсонской областью и Крымом его "завербовал сотрудник СБУ".

По версии ФСБ в Воронежской области, Каплуну "поручили собрать и передать СБУ информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Крыма, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска Армянск".

"...Выдворен за пределы РФ с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет", – подчеркнули в ФСБ.

Все подобные случаи Служба безопасности Украины называет фейками спецслужб страны-агрессора.

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