Фукуяма: Вакарчук был бы лучшим президентом, чем Зеленский

Френсис Фукуяма (фото - ЕРА)

Философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма считает, что Святослав Вакарчук зря снял свою кандидатуру с выборов, так как мог бы стать лучшим президентом, чем Владимир Зеленский. Об этом Фукуяма сказал в комментарии Hromadske.

"Думаю, Святослав Вакарчук мог бы стать гораздо более профессиональным президентом, он проводил бы взвешенную политику и смог бы собрать гораздо лучшую команду. Но этого не произошло, поэтому нам остается надеяться на лучшее с господином Зеленским", - сказал философ.

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"По моему мнению, очень плохо, что Слава Вакарчук не баллотировался. Если Зеленского изберут, у нас не будет выбора, кроме как надеяться, что он окажется достойным президентом", - добавил Фукуяма.

Он считает, что в победе Зеленского на выборах "есть риски".

"Конечно, в этом есть риски. Никто не знает, что он собирается делать и чего хочет. Какая у него будет политика, кадровые решения? Бесспорно, здесь есть риски", - сказал философ.

Вчера, 18 апреля, Зеленский представил свою команду, которая "пойдет с ним в Администрацию президента". Кто какие должности будет занимать конкретно, Зеленский не рассказал, отметив, что им еще предстоит пройти отбор.