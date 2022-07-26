Газпром внезапно повысил давление на газопроводе на границе с Украиной, это рискованно

Российский Газпром внезапно повысил давление на магистральном газопроводе на участке госграницы Украины и России. Об этом сообщает оператор газотранспортных систем Украины.

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Резкое повышение давление на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" Газпром провел, не предупредив украинского оператора ГТС.

Как отмечается, несвоевременная подача информации о переключении и смене режимов может привести к "внештатным ситуациям" на магистральном газопроводе.

Оператор ГТС Украины напомнил, как в 2009 году при аналогичных обстоятельствах несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана.

"Такие несогласованные действия Газпрома вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской газотранспортной системы должен давать информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС", – заявил гендиректор украинского оператора Сергей Макогон.

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Наталия Медведева

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