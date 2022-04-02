ГБР инициировало национализацию 1400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси

Госбюро расследований инициировало национализацию почти 1400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В Госбюро отметили, что продолжают выявлять в Украине имущество российских и беларуских компаний, после чего инициируют его национализацию.

Так, сотрудники Госбюро обнаружили около 1400 вагонов, которые находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Владельцы вагонов – физические и юридические лица из РФ и Беларуси.

"Для изъятия имущества оккупантов и передачи его на нужды Украины теруправление ГБР Полтавы обратилось с соответствующей инициативой к руководству Полтавской и Днепропетровской военно-гражданских администраций", – сказано в сообщении.

10 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о национализации российского имущества. Решение о конфискации российского имущества будет приниматься СНБО по представлению Кабмина.

1 апреля Верховная Рада расширила список лиц, к которым может применяться принудительное изъятие имущества. Под национализацию имущества могут попасть физические лица-граждане России, а также лица с другим гражданством, если они тесно связаны с агрессором.

Оксана Житнюк

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