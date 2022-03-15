ГБР изъяло оружие во время обысков у депутатов ОПЗЖ

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.

У народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнях и долларах, у нардепа Виктора Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Дмитрий Смирнов

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