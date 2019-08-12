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ГБР обыскивает Волынскую таможню из-за схемы с импортом авто

ГБР обыскивает Волынскую таможню из-за схемы с импортом авто - Фото
Ольга Варченко (фото - facebook.com/ol.varchenko)
12.08.2019, 17:33

Эта схема, по словам замдиректора ГБР, нанесла ущерб государству на 190 млн грн

Госбюро расследований проводит семь санкционированных обысков на таможнях, таможенных постах и в отделах таможенного оформления Государственной фискальной службы в Волынской области. Об этом в Facebook замдиректора ГБР Ольга Варченко.

По ее словам, следователи ГБР разоблачили схему, когда сотрудники ГФС "покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент".

Эта схема, по словам Варченко, нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

Представитель ГБР заявила, что роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам.

"Именно сейчас следователи ГБР осуществляют 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления", - написала Варченко.

Уголовное производство зарегистрировано по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов, злоупотреблении властью, служебной подделке.

17 июля Кабмин уволил Александра Власова с должности и.о. главы ГФС.

Его увольнения потребовал президент Владимир Зеленский, так как Власов не освободил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой из-за неудовлетворительной борьбы с контрабандой на границе.

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таможня обыск гбр ольга варченко
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