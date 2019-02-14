ГБР проведет расследование по отчету Батькивщины

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Суд обязал Государственное бюро расследований открыть производство по возможной легализации средств партией Батькивщина по жалобе юристов проекта "Тисни" (Bihus.Info). Об этом говорится в сообщении Bihus.info.

В ГБР сообщили, что начали досудебное расследование.

Реклама

Фото: bihus.info

Расследование "Очередь в кассу" Марьяны Мотрунич о партийных финансах выявило существенные несоответствия между отчетом и реальными взносами, которые осуществляли доноры ВО Батькивщина.

"Согласно отчетам 2016-2017 годов, партия якобы получала по несколько тысяч грн от пенсионеров, которые рассказывали, что на самом деле перечисляли по 2, 4 или 10 грн", - отмечается в сообщении.

Журналисты отметили, что были выявлены случаи, когда указанные в отчете доноры вообще не имели отношения к ВО Батькивщина и опровергали любые взносы.

19 апреля 2017 года юристы "Тисни" сообщили в Генпрокуратуру о признаках уголовного преступления, выявленные в ходе журналистского расследования.

"При отсутствии реакции со стороны ГПУ, 25 апреля юристы обратились в суд. 2 июня суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований", - уточняется в сообщении.

Позже юристы проекта сообщали, что расследование по факту недостоверных данных в финансовом отчете Батькивщины умышленно затягивается.

"За восемь месяцев следователи Подольского районного управления полиции Киева допросили только двух свидетелей по делу, которые, кстати, подтвердили, что взносов в пользу Батькивщины не осуществляли", - отмечал юрист Евгений Воробьев.

Он уточнил, что на их ходатайство о допросе еще двух свидетелей следователь отвечал отказом, "ссылаясь на свою занятость".

22 января 2019 года съезд партии Всеукраинское объединение Батькивщина выдвинул своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом в президенты.