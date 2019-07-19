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19.07.2019, 11:55

ГБР расследует организацию вывоза судьи из Украины в Молдову

ГБР расследует организацию вывоза судьи из Украины в Молдову - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Государственное бюро расследований начало расследовать возможную организацию вывоза судьи из Украины в Молдову

Государственное бюро расследований начало расследовать возможную организацию вывоза судьи из Украины в Молдову. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство относительно организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через государственную границу Украины в Молдову. Основание регистрации уголовного производства - информация, распространенная в СМИ. Важно: по распространенной в СМИ информации, к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства", - заявляет пресс-служба.

Квалификация преступления - ч. 2. ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Вчера, 18 июля, замглавы АП при Викторе Януковиче Андрей Портнов у себя в Facebook обвинил окружение пятого президента Петра Порошенко в том, что оно якобы устроило нелегальный выезд из страны судьи Николая Чауса.

Портнов сослался на интервью Страныюua с "высокопоставленным полицейскым, близким к экс-президенту" Антоном Шевцовым, который был обвинен в госизмене и бежал в Россию. Шевцов заявил, что личная охрана Порошенко якрбы вывезла Чауса в аэропорт, где он без прохождения контроля пересел на самолет и улетел в Молдову.

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Теги: гбр, Николай Чаус
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