ГБР расследует, причастен ли Сытник к вмешательству в выборы США

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ГБР подтвердили, что начали расследовать информацию о возможной причастности главы НАБУ Артема Ситника к вмешательству в выборы в США. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США, уголовное производство по этому поводу зарегистрировано сотрудниками ГПУ", - сказал он. Труба отметил, что производство зарегистрировано недавно и ГБР только начинает следственные действия в этом производстве.

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует возможную причастность Сытника к "сливу" материалов по делу Пола Манафорта - экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа.

