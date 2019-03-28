Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 12:37

ГБР расследует, причастен ли Сытник к вмешательству в выборы США

ГБР расследует, причастен ли Сытник к вмешательству в выборы США - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уголовное дело завела Генпрокуратура

Реклама
Реклама

В ГБР подтвердили, что начали расследовать информацию о возможной причастности главы НАБУ Артема Ситника к вмешательству в выборы в США. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США, уголовное производство по этому поводу зарегистрировано сотрудниками ГПУ", - сказал он. Труба отметил, что производство зарегистрировано недавно и ГБР только начинает следственные действия в этом производстве.

Реклама

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует возможную причастность Сытника к "сливу" материалов по делу Пола Манафорта - экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа.

Отправить:
Распечатать:
Теги: США, расследование, артем сытник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 