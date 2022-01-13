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ГБР: Внештатного советника главы Госэкоинспекции поймали на взятке $17 000

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 19:17
ГБР: Внештатного советника главы Госэкоинспекции поймали на взятке $17 000 - Фото
Фото: ГБР

Госбюро расследований заявляет, что разоблачило внештатного советника главы Госэкоинспекции, якобы обманом завладевшего $17 000. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как сообщил LIGA.net источник в правоохранительных органах, подозреваемый – Андрей Немировский, нардеп VIII созыва, на тот момент член депутатской фракции партии Блок Петра Порошенко.

По данным следствия, советник главы Госэкоинспекции пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. За $17 тысяч он якобы должен "решить вопрос" о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Фото: ДБР

Во время первой передачи взятки экснардеп получил $2 000 долларов, при получении второй части – $15 000 – его задержали, сообщают следователи ГБР. Задержанному инкриминируют мошенничество, совершенное в больших размерах. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Фото: ДБР

В настоящее время, отмечают в пресс-службе, по месту работы и проживания подозреваемого, а также в компании, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду, проводятся обыски.

Также проверяют причастность к этому преступлению должностных лиц Минприроды и Государственной экологической инспекции.

Марина Тищенко
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взятка гбр Андрей Немировский Государственая екологическая инспекция
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