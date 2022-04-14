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ГБР задержало в Одессе бывшего мужа Натальи Поклонской по подозрению в коллаборационизме

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 12:43
ГБР задержало в Одессе бывшего мужа Натальи Поклонской по подозрению в коллаборационизме - Фото
Владимир Клименко (Фото - Facebook Владимир Клименко)

В Одессе задержан глава фракции ОПЗЖ в Мариупольском горсовете и бывший муж Натальи Поклонской. Госбюро расследований сообщило, что подозревает его в коллаборационизме. 

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ГБР считает, что задержанный "осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора" и "выступал за восстановление экономических связей с Россией", и что согласно оперативной информации, он является бывшим мужем Натальи Поклонской, которая сыграла значительную роль при оккупации Крыма Россией.

В отношении подозреваемого в суде рассматривается обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

ГБР также сообщает, что задержанный передан Службе безопасности Украины.

Думская поясняет, что в сообщении ГБР речь идет о руководителе фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета Владимире Клименко.

Задержанный в Одессе бывший глава фракции ОПЗЖ в горсовете Мариуполя (Фото – ГБР)

Сергей Бережной
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госбюро расследований Владимир Клименко
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