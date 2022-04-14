ГБР задержало в Одессе бывшего мужа Натальи Поклонской по подозрению в коллаборационизме
В Одессе задержан глава фракции ОПЗЖ в Мариупольском горсовете и бывший муж Натальи Поклонской. Госбюро расследований сообщило, что подозревает его в коллаборационизме.
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ГБР считает, что задержанный "осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора" и "выступал за восстановление экономических связей с Россией", и что согласно оперативной информации, он является бывшим мужем Натальи Поклонской, которая сыграла значительную роль при оккупации Крыма Россией.
В отношении подозреваемого в суде рассматривается обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины.
ГБР также сообщает, что задержанный передан Службе безопасности Украины.
Думская поясняет, что в сообщении ГБР речь идет о руководителе фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета Владимире Клименко.
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