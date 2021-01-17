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Генерал Кривонос требует от СБУ немедленной реакции на слова экс-регионала Бондаренко

17.01.2021, 17:02
Генерал Кривонос требует от СБУ немедленной реакции на слова экс-регионала Бондаренко - Фото
Сергей Кривонос (Скриншот из видео 1+1/YouTube)

Заявления экс-нардепа от Партии регионов Елены Бондаренко о якобы военных преступлениях со стороны ВСУ требуют немедленной реакции СБУ. Об этом заявил в Facebook генерал-майор Сергей Кривонос.

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По словам генерала, высказывания против национальной безопасности государства и обвинения вооруженных сил должны считаться преступлением.

Кривонос уверен, что такие заявления, звучащие из уст бывшего депутата в прямом эфире одного из телеканалов, требуют немедленной реакции СБУ, правоохранительных органов и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

"В стране, где седьмой год идет вооруженная агрессия, в которой оккупированы Крым и часть Донецкой и Луганской областей, в которой тысячи погибших и раненых и более миллиона беженцев, открытые обвинения воинов в "преступлении" – это перейдены даже не красные линии, а все границы", – заявил Кривонос.

  • 15 января 2021 года Бондаренко в эфире телеканала НАШ обвинила ВСУ в обстрелах мирного населения в 2014 году.
Денис Юдин
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