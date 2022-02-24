Генсек НАТО: Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о решительном осуждении безрассудного и неспровоцированного нападения России на Украину, которое ставит под угрозу жизни бесчисленных мирных жителей. Он призвал РФ немедленное прекратить военные действия. Заявление опубликовано на сайте НАТО.

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"В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО сказал, что действия РФ – это серьезное нарушение международного права и серьезная угроза евроатлантической безопасности.

"Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это страшное время. НАТО сделает все возможное, чтобы защитить всех союзников", – заявил Столтенберг.

Оксана Житнюк

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