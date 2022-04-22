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Генсек ООН договорился о встрече с Путиным. Будет просить остановить войну

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 20:24
Генсек ООН договорился о встрече с Путиным. Будет просить остановить войну - Фото
Антониу Гутерриш (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Москву 26 апреля, где его примет президент РФ Путин. Об этом сообщает пресс-служба ООН.   

"26 апреля Генеральный секретарь ООН посетит Москву, Российская Федерация. У него будет рабочая встреча и ланч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Генерального секретаря примет президент России Владимир Путин", – говорится в официальном заявлении.  

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ООН 19 апреля направила письма в постоянные представительства Украины и РФ при Организации Объединенных Наций с просьбой о встречах Генсека ООН с президентом Путиным в Москве и президентом Владимиром Зеленским – в Киеве.  

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик тогда заявил, что, учитывая "всю опасность и последствия" продолжающейся войны, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы обсудить с лидерами России и Украины "срочные шаги, направленные на достижение мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве". 

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Роман Брыль
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Антониу Гутерриш война в украине генсек оон
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