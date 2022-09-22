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Генштаб: Оккупанты возят топливо в молоковозах и насильно выселили гражданских под Сватово

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 07:41
Генштаб: Оккупанты возят топливо в молоковозах и насильно выселили гражданских под Сватово - Фото
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия России насильно переместила людей под Сватово, а на юге перевозит топливо в молоковозах. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.

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Армия РФ сосредоточена на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий. За сутки враг нанес восемь ракетных, 16 авиационных ударов и 115 раз обстреливал из РСЗО гражданские и военные объекты.

В Сватовском районе Луганской области оккупанты пытаются скрыть инженерное оборудование позиций, для этого жителей Гончаровки и Кузьменовки насильно вывезли вглубь оккупированной части Луганской области. В Николаевской области россияне захватили молоковозы и скрыто подвозят в них горючее в зону боевых действий.

Силы обороны Украины за сутки отбили атаки в районах Зайцево, Отрадовки и Новомихайловки. Авиация нанесла 41 удар: по 21 району скопления сил и техники, четырем опорным пунктам, 15 позициям ЗРК.

Ракетные войска и артиллерия ударили по 24 объектам: четырем пунктам управления, четырем районам сосредоточения сил и техники, семи складам боеприпасов и горючего, в зоне поражения – четыре объекта ПВО и артиллерии.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс армия рф генштаб сватово юг молоковозы
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