Генштаб опубликовал данные о потерях врага на 27 марта
27.03.2022, 09:33
Сожженная российская техника (фото - Генштаб ВСУ)
Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные по потерям врага – по состоянию на 27 марта.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 16600 человек,
танков – 582,
боевых бронированных машин – 1664,
артиллерийских систем – 294,
РСЗО – 93,
средств ПВО – 52,
самолетов – 121,
вертолетов – 127,
автомобильной техники – 1144,
кораблей/катеров – 7,
цистерн с ГСМ – 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,
специальной техники – 21,
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии