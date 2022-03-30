Генштаб: Отвод войск оккупантов от Киева – ротация, от окружения столицы они не отказались

Российские оккупанты выводят часть войск от Киева – это не значит, что они отказались от планов окружить столицу. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 24:00 29 марта.

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Как отмечается, отвод подразделений вооруженных сил РФ с территории Киевской и Черниговской областей продолжается.

По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении.

В то же время, подчеркивают в Генштабе ВСУ, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений, враг хочет, чтобы военное руководство ВСУ сделало ложный вывод об отказе оккупантов от планов окружения города Киева.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается. Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи.

В направлении Славянска противник продолжает удерживать позиции в районе Каменки и Сухой Каменки, проводит перегруппировку, пополняет запасы.

На Донецком направлении оккупанты продолжают обстрелы и атаки – наносили авиационные и ракетные удары по районам Кременной и Мариуполя.

Основные усилия врага – на взятии Попасной, Рубежного, а также полном захвате Мариуполя. Успеха не имел.

На Таврическом направлении без перемен.

На Южнобужском направлении враг пытается восстановить боеспособность своих подразделений.

Оккупанты совершили артобстрелы позиций Сил обороны вблизи Степногорска, Орехово, Гуляйполе.

В районах Новокарловки и Луговского противник продолжает укреплять занятые позиции и минирует территорию.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

Наталия Медведева

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