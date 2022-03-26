UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Подразделения армии Беларуси выводят в ППД на полигоны.

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 13:12

Гнештаб ВСУ опубликовал очередной отчет по российскому вторжению.

Подразделения армии Беларуси выводят в пункт постоянной дислокации на полигоны.

В Мариуполе враг пытался продвинуться в центр города.

Россияне хотели штурмовать направление на Новобахмутовку, но безуспешно. Отражен штурм Новомайорского и наступление на Красногоровку.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Попасной, Рубежного и на подготовке к наступлению на Северодонецк.

Основные усилия Украины – на недопущении продвижения оккупанта на Кривой Рог, Запорожье и обороне Николаева, удерживании морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры и освобождении временно оккупированных территорий.

Проводятся мероприятия по обороне морских портов в Черноморской операционной зоне.

Анна Чуданова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 