Генштаб: Подразделения армии Беларуси выводят в ППД на полигоны.

Гнештаб ВСУ опубликовал очередной отчет по российскому вторжению.

Подразделения армии Беларуси выводят в пункт постоянной дислокации на полигоны.

В Мариуполе враг пытался продвинуться в центр города.

Россияне хотели штурмовать направление на Новобахмутовку, но безуспешно. Отражен штурм Новомайорского и наступление на Красногоровку.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Попасной, Рубежного и на подготовке к наступлению на Северодонецк.

Основные усилия Украины – на недопущении продвижения оккупанта на Кривой Рог, Запорожье и обороне Николаева, удерживании морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры и освобождении временно оккупированных территорий.

Проводятся мероприятия по обороне морских портов в Черноморской операционной зоне.

Анна Чуданова

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