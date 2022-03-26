Генштаб: Подразделения армии Беларуси выводят в ППД на полигоны.
Гнештаб ВСУ опубликовал очередной отчет по российскому вторжению.
Подразделения армии Беларуси выводят в пункт постоянной дислокации на полигоны.
В Мариуполе враг пытался продвинуться в центр города.
Россияне хотели штурмовать направление на Новобахмутовку, но безуспешно. Отражен штурм Новомайорского и наступление на Красногоровку.
Основные усилия оккупанты сосредоточили на захвате Попасной, Рубежного и на подготовке к наступлению на Северодонецк.
Основные усилия Украины – на недопущении продвижения оккупанта на Кривой Рог, Запорожье и обороне Николаева, удерживании морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры и освобождении временно оккупированных территорий.
Проводятся мероприятия по обороне морских портов в Черноморской операционной зоне.
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