Генштаб призывает не публиковать данные об обстрелах в режиме реального времени
03.03.2022, 07:37
Фото: EPA
Генеральный штаб ВСУ призывает блогеров-экспертов и других участников интернет-сообщества быть осмотрительными при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени. Об этом Генштаб сообщил в Facebook.
По словам Генштаба, такая оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки последующего выстрела врага.
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