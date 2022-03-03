Генштаб призывает не публиковать данные об обстрелах в режиме реального времени

Генеральный штаб ВСУ призывает блогеров-экспертов и других участников интернет-сообщества быть осмотрительными при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени. Об этом Генштаб сообщил в Facebook.

По словам Генштаба, такая оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки последующего выстрела врага.

Юрий Смирнов

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