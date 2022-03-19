Генштаб рассказал о потерях оккупантов по состоянию на 19 марта
19.03.2022, 10:02
Уничтоженная техника армии России (фото - Генштаб ВСУ)
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежие данные по потерям оккупантов по состоянию на 19 марта.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 14 400 человек,
танков – 466 ед.,
боевых бронированных машин – 1470 ед.,
артиллерийских систем – 213 ед.,
РСЗО – 72 ед.,
средств ПВО – 44 ед.,
самолетов – 95 ед.,
вертолетов – 115 ед.,
автомобильной техники – 914 ед.,
кораблей/катеров – 3 ед.,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 17,
специальной техники – 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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