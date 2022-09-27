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Генштаб ВСУ отчитался об ударах по оккупантам в Херсоне, Мелитополе и на Запорожье: сводка

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27.09.2022, 07:29
Генштаб ВСУ отчитался об ударах по оккупантам в Херсоне, Мелитополе и на Запорожье: сводка - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные нанесли результативные удары по российским оккупантам в Херсоне, Мелитополе и Запорожской области. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Подтверждены результаты ударов прошедших дней. В Херсоне уничтожены и выведены из строя семь грузовиков "Урал", в Мелитополе уничтожено до 10 единиц военной техники и более 20 оккупантов. В районах Токмака и Черниговки Запорожской области уничтожен российский ЗРК С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

За сутки украинские военные отбили атаки врага в районах Соледара, Курдюмовки, Зайцевого, Майорска, Бахмута, Каменки и Первомайского.

Авиация нанесла по россиянам 28 ударов, в частности, поражены 20 районов скопления сил и техники, семь позиций ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, 12 районов скопления сил и техники, три позиции ЗРК, три склада с боеприпасами и более 10 "важных целей".

Армия РФ нанесла за сутки девять ракетных и 22 авиационных удара, более 90 раз обстреливала из РСЗО и применила ударные дроны в районе Беленького Одесской области. От обстрелов россиян пострадали более 50 населенных пунктов.

Остается напряженной ситуация на Запорожской АЭС, сотрудники станции не хотят сотрудничать с оккупантами и пытаются выехать. Оккупированная часть Херсонской области остается закрытой на въезд и выезд.

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Марко Сировой
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ВСУ запорожская область Херсон армия рф генштаб мелитополь войска россии
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