Генштаб ВСУ назвал потери российской армии на 19-й день войны
14.03.2022, 10:09
Фото - Геращенко
Российская армия на 19-й день войны в Украине потеряла более 12 000 военных и тысячи единиц техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери врага с 24 февраля на 14 марта:
личного состава ‒ более 12 000 человек;
танков ‒ 389;
боевых бронированных машин ‒ 1249;
артиллерийских систем – 150;
РСЗО – 64;
средств ПВО – 34;
самолетов – 77;
вертолетов – 90;
автомобильной техники – 617;
кораблей/катеров – 3;
цистерн с ГСМ – 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
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