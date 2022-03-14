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Генштаб ВСУ назвал потери российской армии на 19-й день войны

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 10:09
Генштаб ВСУ назвал потери российской армии на 19-й день войны - Фото
Фото - Геращенко

Российская армия на 19-й день войны в Украине потеряла более 12 000 военных и тысячи единиц техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери врага с 24 февраля на 14 марта:

личного состава ‒ более 12 000 человек;

танков ‒ 389;

боевых бронированных машин ‒ 1249;

артиллерийских систем – 150;

РСЗО – 64;

средств ПВО – 34;

самолетов – 77;

вертолетов – 90;

автомобильной техники – 617;

кораблей/катеров – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

Марк Сировой
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ВСУ война убитые потери генштаб войска россии
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