Геращенко: Россия неприкрыто ждет новой украинской власти

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Москва "неприкрыто ждет новой украинской власти" и во время переговоров в Минске отказалась от обмена осужденных россиян на украинских пленных в формате 25/25. Об этом в Facebook сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Украинская сторона предлагала, в частности, немедленно освободить украинцев Павла Гриба, Владимира Балуха и Алексея Сизоновича в обмен на россиян Седикова и Высоцкого.

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Представители РФ отказались от своих граждан и "повторяли мантру о "внутреннем конфликте" и что "Киев должен договариваться с Луганском и Донецком", написала Геращенко.

Геращенко также сообщила, что во время встречи в Минске украинская сторона уведомила ОБСЕ, что из-за обстрелов боевиков в Луганской области не открылся один избирательный участок.