Германия ждет Зеленского на вручении премии Карла Великого – Bild
Церемония вручения Международной премии имени Карла Великого, лауреатами которой в 2023 году стали президент Владимир Зеленский и украинский народ, состоится 14 мая. Немецкая газета Bild am Sonntag пишет, что украинского президента ждут в Ахене для личного участия в ней.
Офис президента не анонсирует зарубежные визиты Зеленского во время военного положения, говорил LIGA.net пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Не исключено, что Зеленский сможет выступить перед участниками церемонии только дистанционно с помощью видеосвязи.
После начала российского вторжения президент покидал территорию Украины лишь трижды – 21 декабря он летал в США, 8-9 февраля – был в Великобритании, Франции и Бельгии, 5 апреля – в Польше.
8 февраля в рамках необъявленного визита в Париж Зеленский виделся в Елисейском дворце с канцлером Германии Олафом Шольцем, также прибывшим в столицу Франции.
По данным Bild, на церемонии вручения премии Карла Великого Шольц намерен выступить с поздравительной речью в адрес Зеленского. Среди гостей церемонии также ожидают президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
- 5 апреля Дуда наградил Зеленского самым высоким польским орденом Белого орла.
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