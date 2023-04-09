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Германия ждет Зеленского на вручении премии Карла Великого – Bild

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 10:02
Германия ждет Зеленского на вручении премии Карла Великого – Bild - Фото
Владимир Зеленский с рабочим визитом в Великобританию (Фото: EPA)

Церемония вручения Международной премии имени Карла Великого, лауреатами которой в 2023 году стали президент Владимир Зеленский и украинский народ, состоится 14 мая. Немецкая газета Bild am Sonntag пишет, что украинского президента ждут в Ахене для личного участия в ней.

Если поездка состоится, то это будет его первый визит в Германию с начала полномасштабной войны. В последний раз президент Украины приезжал в Германию за несколько дней до российского вторжения – 19 февраля 2022 года, когда проходила Мюнхенская конференция по безопасности.

Офис президента не анонсирует зарубежные визиты Зеленского во время военного положения, говорил LIGA.net пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Не исключено, что Зеленский сможет выступить перед участниками церемонии только дистанционно с помощью видеосвязи.

После начала российского вторжения президент покидал территорию Украины лишь трижды – 21 декабря он летал в США, 8-9 февраля – был в Великобритании, Франции и Бельгии, 5 апреля – в Польше.

8 февраля в рамках необъявленного визита в Париж Зеленский виделся в Елисейском дворце с канцлером Германии Олафом Шольцем, также прибывшим в столицу Франции.

По данным Bild, на церемонии вручения премии Карла Великого Шольц намерен выступить с поздравительной речью в адрес Зеленского. Среди гостей церемонии также ожидают президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

  • 5 апреля Дуда наградил Зеленского самым высоким польским орденом Белого орла.
Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Германия олаф шольц
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