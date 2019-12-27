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Германия отказала Украине в военной помощи - Пристайко

Германия отказала Украине в военной помощи - Пристайко - Фото
Вадим Пристайко (Фото: Clemens Bilan/EPA)
27.12.2019, 17:54

Глава МИД надеется, что "Берлин пересмотрит эту зарезервированную позицию и все же решит усилить обороноспособность Украины"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию RND.

"Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую приверженность федерального правительства, но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен", - сказал Пристайко

Он надеется, что "Берлин пересмотрит эту зарезервированную позицию и все же решит усилить обороноспособность Украины".

В то же время глава МИД высказал сожаление по поводу того, что только меньшинство в Германии одобряет санкции против России из-за Крыма.

"Я знаю о совести, которая до сих пор не дает немцам покоя в связи с нацистской оккупацией Советского Союза. Третий рейх убил миллионы людей, в том числе многих русских. Но знаете что? Люди, которые пострадали больше всего во время Второй мировой войны, - это украинцы, мы потеряли до десяти миллионов человек", - сказал Пристайко.

Согласно опубликованной стенограмме телефонного разговора президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа, дидеры раскритиковали Европейский союз, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что они якобы не помогают Украине.

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Германия Ангела Меркель вадим пристайко
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