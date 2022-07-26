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Германия ответила на снижение поставок Газпромом: У Путина есть газ, а у нас есть сила

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 03:22
Германия ответила на снижение поставок Газпромом: У Путина есть газ, а у нас есть сила - Фото
Роберт Хабек (Фото: EPA)

После объявления о дальнейшем ограничении поставок российского газа в Германию министр экономики Роберт Хабек подчеркнул серьезность ситуации и призвал немцев к единству и снижению потребления газа. Об этом сообщает Handelsblatt.

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"У нас серьезная ситуация. Пора бы всем это понять", – сказал Хабек вечером 25 июля в эфире немецкого телеканала Tagesthemen.

Министр подчеркнул, что Германия должна снизить потребление газа.

"Мы работаем над этим. Меры должны быть реализованы последовательно. Страна должна объединиться и сказать:"Да, у Путина есть газ, а у нас есть сила", – заявил Хабек.

Министр экономики Германии назвал "фарсовой отговоркой", которая не соответствует действительности, заявление Газпрома о связи сокращения поставок газа с ремонтом еще одной турбины.

Германия планирует получить газ, например, из Нидерландов и Норвегии, сказал Хабек.

"Теперь все зависит от того, насколько мы экономны", – сказал он о возможных сценариях на зиму.

Хабек подчеркнул, что в случае нехватки газа в первую очередь будет уменьшена подача в промышленность, а в частные домохозяйства или уязвимую инфраструктура (например, больницы) будут поставлять газ до последней возможности.

"Конечно, это вызывает сильное беспокойство, которое я также разделяю – такое может произойти", – признал он.

В Германии и Европе могут быть нарушены определенные производственные цепочки.

"Важно изо всех сил стараться избежать этого. Для этого потребление газа в Германии должно быть сокращено на 15-20%", – сказал Хабек.

  • 25 июля российский газовый монополист Газпром сообщил, что с 27 июля уменьшит поставки в Германию по газопроводу Северный поток еще на половину – до 33 млн кубометров в сутки. Это всего 20% от общей мощности газопровода, составляющей 167 млн кубометров в сутки.
Наталия Медведева
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