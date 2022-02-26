Германия поставит Украине летальное оружие: 500 Stinger и 1000 против танков

Германия предоставит Украине оружие: ПЗРК Stinger и противотанковое вооружение. Об этом написал в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц.

"Российская атака знаменует собой поворотный момент. Наш долг – сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина. Вот почему мы поставляем 1000 противотанковых средств и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украине", – заявил он.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на эту новость в Twitter. "Так держать, канцлер! Антивоенная коалиция в действии!" – написал он.

Германия является одним из крупнейших производителей оружия в Европе. Она последовательно не поставляла оружие в зоны конфликтов и запрещала такие поставки вооружения немецкого производства третьим странам.

Германия также разрешила Нидерландам поставить Украине 400 противотанковых гранатометов, сообщило издание Politico и назвало это поворотным моментом в политике Берлина.

Марк Сировой

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