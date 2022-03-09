"Германия проявила геройство? Нет, вы cделали мало". Кулеба обратился к немецким властям

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Германию за нерешительность в отношении России и призвал к немедленным жестким санкциям против режима Владимира Путина. Об этом он написал в колонке для немецкого издания Welt.

В начале статьи Кулеба перечисляет военные преступления против Украины.

"Думаю, вам страшно, когда вы это читаете. Но мы предупреждали вас обо всем этом раньше, — пишет министр. – Мы просили дать оружие, и в ответ слышали рассказы об исторической ответственности, которая почему-то распространялась на россиян, но не на украинцев. Мы просили не строить Северный поток 2. Но вы говорили, что это чисто "коммерческий" проект".

Кулеба напомнил, что Украина просила Германию не повторять ошибки прошлого и остановить Путина до катастрофы.

"А потом вы сами признали свои ошибки. Сейчас вы уже даете нам оружие, уничтожили российский газопровод и поддержали первые серьезные санкции. Так почему это нельзя было сделать сразу, когда вас просили об этом? ", — спрашивает министр.

Кулеба просит Германию "открыть глаза", потому что Украина нуждается в помощи.

"Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия, — перечисляет он. – Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключение Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты".

По мнению министра, решений Германии должно быть больше, и они должны быть немедленными.

"Вам может казаться, что вы уже совершили подвиг, приняв ряд важных решений. Но пока в европейской Украине гибнут люди, вы сделали мало. Этот момент наступил: либо Германия станет лидером в помощи Украине и подавлении российского зла, либо у Германии появится еще одна историческая ответственность за потерянные жизни и разрушенные города.", — резюмирует Кулеба.

26 февраля Германия приняла решение предоставить Украине 1000 противотанковых средств и 500 ракет Stinger. До этого она последовательно не поставляла оружие в зоны конфликтов и запрещала такие поставки вооружения немецкого производства третьим странам.

Юрий Смирнов

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