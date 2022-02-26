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Германия разрешила Нидерландам поставить Украине летальное оружие – Politico

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 18:41
Германия разрешила Нидерландам поставить Украине летальное оружие – Politico - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/Mauro Scrobogna)

Германия разрешила Нидерландам поставить Украине 400 реактивных гранатометов, находящихся под контролем Берлина, чтобы Киев отбивался от нападения России. Об этом сообщили Politico два официальных лица из ЕС.

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Отмечается, что в Германии долгое время существовала практика – не поставлять немецкое оружие и запрещать другим странам поставки оружия немецкого производства в зоны конфликтов.

Решение разрешить Нидерландам поставить 400 немецких гранатометов Украине – резкий сдвиг в политике Берлина, пишут в издании.

Отмена запрета может означать быстрое увеличение европейской военной помощи Украине, поскольку большая часть оружия и боеприпасов на континенте, по крайней мере, частично произведена в Германии, что дает Берлину законный контроль над их передачей другим странам.

Тем не менее изменение позиции Берлина не обязательно означает, что все запросы на поставку оружия будут одобрены, поскольку каждый случай решается индивидуально.

Марк Сировой
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