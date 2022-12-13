Германия выделит еще 50 млн евро на поддержку Украины в зимний период – глава МИД

Германия выделит дополнительные 50 млн евро на поддержку Украины в зимний период. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет официальный Twitter министерства.

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"Путин пытается сломить украинцев и жестоко выбросить их на мороз. Мы этого не допустим", – сказала Бербок в Париже на конференции в поддержку Украины.

Министр подчеркнула, что из-за российских бомбардировок "врачи вынуждены оперировать на открытом сердце при свете своих телефонов, дети при свечах делают уроки в шапках, шарфах и куртках. Поэтому мы собираем помощь для их выживания, в том числе генераторы и трансформаторы".

На начавшейся сегодня Парижской конференции в поддержку Украины уже собрано около 1 млрд евро, донорами выступили 46 правительства стран и 24 международных организаций.

Сергій Бережний

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