Глава ГУР МО: У нас много осведомителей среди чеченцев

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Nation рассказал о том, как они следят за войсками кадыровцев в Украине.

По словам Буданова, разведчики отслеживали чеченские батальоны, используя их мобильные телефоны и источники агентурной разведки.

Начальник ГУР рассказал, что его ведомство отследило контингент численностью около 25 тысяч чеченцев с начала войны. "У нас много осведомителей в чеченских рядах. Как только они начинают готовить какую-либо операцию, мы знаем об этом от наших информаторов", — сказал он. "Когда началась война, в России было много жертв, и большинство из этих людей (чеченцев – Прим.ред.) даже не успели подойти к Киеву".

Он также добавил, что недавно украинский спецназ вступил в бой с группой мародерствующих чеченцев под Киевом, в которой было всего два человека: "Мы никогда не видели больше 20-30 чеченцев в одном месте. Их концентрация очень низкая".

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Дмитрий Смирнов

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