Глава комитета соцполитики: В бедных семьях рождаются дети "низкого качества"

Галина Третьякова (фото - facebook.com/OdesaMediaCenter)

Народный депутат от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются "очень низкого качества". Об этом депутат заявила во время вебинара в Киевской школе экономики.

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Третьякова убеждена, что государство должно помогать в первую очередь "защитникам и кормильцам". Другим гражданам, "которые бедные" и "не имеют финансовой грамотности", считает депутат, государство должно предоставлять только ночлег и еду, но не деньги.

"Когда мы демографически даем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы дать ему равные права, образование и прочее, а рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, я скажу жестко, детей очень низкого качества, и это приводит к тому, что они тоже садятся на публичные средства", - сказал депутат.

Она убеждена, что, например, Великобритания "очень жестока к тем, кто не работает и не защищает". По словам Третьяковой, там был некий заместитель министра социальной политики, который якобы заявлял, что "того, кто хочет получить социальное пособие, нужно стерилизовать". Она также привела в пример политику Сингапура 1970-80 гг, когда власти страны поощряли стерилизацию "малообразованных" женщин.

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"Очень жестокими методами, я бы сказала, садистскими, выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Песню нужно петь тому, кто каждый день встает на защиту своей родины, своего дома, на то, чтобы кормить своих содержанцев. Все, кто этого не делает, не могут относить себя к достойной жизни. Так, я считаю, нужно защищать простого человека", - сказала Третьякова.

В январе Третьякова заявляла , что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста.