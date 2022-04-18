Глава Луганской ОВА о Кременной: Наступление медленно, но началось. ВСУ немного отошли

Российские оккупанты устроили наступление на Кременную в ночь на 18 апреля, стянув туда десятки единиц техники. Украинские защитники отошли на новые позиции. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире Донбасс Реалии.

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"Было огромное наступление ночью. Орки подтянули десятки единиц тяжелой техники и одновременно пошли в прорыв, поэтому отошли немного наши защитники на новые позиции. Но Кременную в принципе орки уже заняли", – сказал глава ОВА.

Гайдай отметил, что украинским защитникам нет смысла дальше держаться за пристрелянные позиции и "умирать в блиндажах и окопах", так как враг уже четко знает эти позиции.

Он также констатировал, что наступление российской армии на Донбасс, которое долгое время анонсировалось, уже медленно, но началось.

Далее, по прогнозам Гайдая, оккупанты сосредоточатся на попытках захватить Рубежное и Попасную.

"Золотое они так быстро не пройдут – там очень мощная линия обороны. Они (россияне. – Ред.) почти два месяца обстреливают их (ВСУ. – Ред.) с утра до ночи, и все равно там прорыв у них сделать не получается", – сказал глава ОВА.

Сегодня утром Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили Кременную.

Позднее стало известно, что в Кременной россияне обстреляли гражданское авто, на котором люди пытались самостоятельно выехать. По предварительным данным, четыре человека погибли, один ранен.

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Оксана Житнюк

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