Глава Львовской ОВА объяснил, что за взрывы слышали в области – работа газодобытчиков
В ночь на 1 апреля во время воздушной тревоги в соцсетях жителей Львова и области стала распространяться информация о звуках, похожих на взрывы. Как выяснилось, эти звуки были вызваны работой одного из предприятий газодобывающей отрасли. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Козицкого, в одном из населенных пунктов области работники газодобывающей вышки произвели контролируемый выброс смежных газов.
"Во время сброса был слышен звук, похожий на взрыв. Также произошло частичное возгорание. Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге", – написал глава ОВА.
Он подчеркнул, что ситуация под контролем, угроз с воздуха во Львовской области сейчас нет.
"С работниками вышки провели профилактическую беседу", – сообщил руководитель области.
Комментарии