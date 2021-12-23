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Война России против Украины. В Берлине "благодарны Украине за сдержанность"

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 12:20
Война России против Украины. В Берлине
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Правительство Германии благодарно Украине за ее "сдержанность" в российско-украинском конфликте, сказала в видеообращении министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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Она настаивает на дипломатическом решении конфликта.

"Учитывая напряженную ситуацию, Германия благодарна Украине за ее сдержанность. Мы убеждены, что дипломатия – это единственный возможный путь вперед", – сказала Бербок.

Министр сообщила, что "Украина останется ключевым партнером Германии". Она добавила, что наше государство занимает одно из важных мест в ее повестке дня, в частности, из-за обострения российско-украинского конфликта. Поэтому немецкое правительство продолжает подчеркивать необходимость деэскалации со стороны России.

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По словам Бербок, Германия вместе с Францией продолжат поддерживать нормандский формат и имплементировать минские договоренности, которые остаются "лучшим способом найти разрешение конфликта на Донбассе".

"Мы не можем разрешить России подорвать нормандский формат", – заявила Бербок.

  • В декабре 2021-го в администрации президента США Байдена заявили, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода Северный поток-2, если Россия снова вторгнется в Украину.
  • 20 декабря канцлер Германии Шольц заявил президенту России Путину о срочной необходимости деэскалации напряженности у границ Украины.
  • Бербок призывает найти дипломатический путь, чтобы предотвратить эскалацию и заявила, что "Россия – часть общеевропейского дома".

Марина Тищенко
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агрессия России Донбас геополитика ордло сдерживание Анналена Бербок
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