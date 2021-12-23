Война России против Украины. В Берлине "благодарны Украине за сдержанность"

Правительство Германии благодарно Украине за ее "сдержанность" в российско-украинском конфликте, сказала в видеообращении министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она настаивает на дипломатическом решении конфликта.

"Учитывая напряженную ситуацию, Германия благодарна Украине за ее сдержанность. Мы убеждены, что дипломатия – это единственный возможный путь вперед", – сказала Бербок.

Министр сообщила, что "Украина останется ключевым партнером Германии". Она добавила, что наше государство занимает одно из важных мест в ее повестке дня, в частности, из-за обострения российско-украинского конфликта. Поэтому немецкое правительство продолжает подчеркивать необходимость деэскалации со стороны России.

Читайте также: Переговоры Запад-Россия. Германия готова к любому формату, ЕС настаивает на праве голоса

По словам Бербок, Германия вместе с Францией продолжат поддерживать нормандский формат и имплементировать минские договоренности, которые остаются "лучшим способом найти разрешение конфликта на Донбассе".

"Мы не можем разрешить России подорвать нормандский формат", – заявила Бербок.

В декабре 2021-го в администрации президента США Байдена заявили, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода Северный поток-2, если Россия снова вторгнется в Украину.

20 декабря канцлер Германии Шольц заявил президенту России Путину о срочной необходимости деэскалации напряженности у границ Украины.

Бербок призывает найти дипломатический путь, чтобы предотвратить эскалацию и заявила, что "Россия – часть общеевропейского дома".

Марина Тищенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.