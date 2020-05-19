Глава МИД подтвердил, что Украина ведет переговоры о туристических поездках

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина начала переговоры об открытии границ со странами, популярными среди украинских туристов. Об этом он сказал в эфире ТСН.

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По словам Кулебы, сейчас в МИД изучают информацию о том, как эти страны планируют открывать свои границы и работают над тем, "чтобы наша страна попадала в список стран, граждане которых могут путешествовать". Но о конкретных датах, по его словам, речь не идет.

Кулеба отметил, что переговоры идут с европейскими странами и странами Ближнего Востока.

Сегодня Европейская правда со ссылкой на источник в дипломатической службе сообщила, что Кабинет министров по предложению МИД начал работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж. Как отметил собеседник, Украина начинает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса, не дожидаясь запросов других государств.