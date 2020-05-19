Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава МИД подтвердил, что Украина ведет переговоры о туристических поездках

Глава МИД подтвердил, что Украина ведет переговоры о туристических поездках - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
19.05.2020, 22:38

Дмитрий Кулеба отметил, что переговоры идут с европейскими странами и странами Ближнего Востока

Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина начала переговоры об открытии границ со странами, популярными среди украинских туристов. Об этом он сказал в эфире ТСН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кулебы, сейчас в МИД изучают информацию о том, как эти страны планируют открывать свои границы и работают над тем, "чтобы наша страна попадала в список стран, граждане которых могут путешествовать". Но о конкретных датах, по его словам, речь не идет.

Кулеба отметил, что переговоры идут с европейскими странами и странами Ближнего Востока.

Сегодня Европейская правда со ссылкой на источник в дипломатической службе сообщила, что Кабинет министров по предложению МИД начал работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж. Как отметил собеседник, Украина начинает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса, не дожидаясь запросов других государств.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
дмитрий кулеба МИД туризм коронавирус карантин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 