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09.05.2019, 22:05

Глава ПЦУ Епифаний и глава УПЦ МП Онуфрий пожали руки: фото

Глава ПЦУ Епифаний и глава УПЦ МП Онуфрий пожали руки: фото - Фото
Фото: pomisna.info

Священники приняли участие в мемориальных мероприятиях по случаю 9 мая

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9 мая 2019 года блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, где встретился с митрополитом УПЦ МП Онуфрием - священники пожали друг другу руки. Фотография этого жеста дружелюбия опубликована на официальном сайте ПЦУ.

Отмечается, что в мемориальных мероприятиях также приняли участие ветераны Второй мировой войны, президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, другие официальные лица, представители духовенства и общественности.

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Торжественное шествие прошло по аллее Воинской славы к могиле Неизвестного солдата. Предстоятель, Президент и все присутствующие возложили цветы к памятнику.

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Теги: религия, епифаний, онуфрий, день победы
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