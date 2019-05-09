Глава ПЦУ Епифаний и глава УПЦ МП Онуфрий пожали руки: фото

Фото: pomisna.info

9 мая 2019 года блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, где встретился с митрополитом УПЦ МП Онуфрием - священники пожали друг другу руки. Фотография этого жеста дружелюбия опубликована на официальном сайте ПЦУ.

Отмечается, что в мемориальных мероприятиях также приняли участие ветераны Второй мировой войны, президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, другие официальные лица, представители духовенства и общественности.

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Торжественное шествие прошло по аллее Воинской славы к могиле Неизвестного солдата. Предстоятель, Президент и все присутствующие возложили цветы к памятнику.