Прямо в аэропорту. Главе Госререзва вручили обвинительный акт

Фото: facebook.com/vadymmosiychuk

Главе Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку вручили обвинительный акт в деле о незаконном перемещении зерна в 2017 году с предприятия под Харьковом на предприятие в Черкасской области. Об этом Мосийчук написал в своем Facebook.

По его словам, обвинительный акт представитель прокуратуры вручил ему в аэропорту "Борисполь" после прилета из отпуска.

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"Нарушив все возможные нормы, вручили обвинительный акт по делу перемещения зерна с харьковской базы 85 на предприятие Златодар", - написал Мосийчук.

Он утверждает, что акт вручили, несмотря на то, что "предварительно с прокурором было договорено, что в понедельник, 1 апреля я приеду сам в прокуратуру".

4 октября 2018 года Мосийчуку вручили подозрение сотрудники ГПУ. Ему инкриминируют принятие незаконных решений о перемещении с одного госпредприятия на другое более 14 тыс. тонн зерна, что повлекло необоснованные расходы для загрузки, разгрузки и транспортировки этого имущества на сумму более 6 млн грн.

Суд отпустил Мосийчука под личное обязательство со сдачей загранпаспортов.