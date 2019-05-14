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14.05.2019, 18:51

Главе Конституционного суда Шевчуку выразили недоверие - СМИ

Главе Конституционного суда Шевчуку выразили недоверие - СМИ - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По информации депутата Леонида Емца, глава КСУ также уволен с должности судьи

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Сегодня, 14 мая, СМИ написали, что председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие. В пресс-службе КСУ LIGA.net сообщили, что пока не могут ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию: "Сами об этом из СМИ узнали".

По информации депутата Леонида Емца, глава КСУ также уволен с должности судьи.

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За решение о недоверии Шевчуку проголосовали большинство судей, передает ZN.UA.

Сообщается, что утром на заседании Палаты КС во вторник, 14 мая, Шевчук выступил против рассмотрения заключения комиссии по вопросам регламента и этики относительно возможных нарушений со стороны председателя суда. Вместо этого он предложил рассмотреть вопрос о конституционности закона "Об очищении власти". Это предложение не поддержало большинство судей, Шевчук покинул заседание, а комиссия перешла к рассмотрению без его участия возможных нарушений им законодательства и судейской этики.

Отмечается, что, согласно поданному ранее заключению, комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука с должности судьи Конституционного суда. Основаниями названы совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое и системное пренебрежение своими обязанностями. СМИ пишут, что комиссия выявила несоответствие Шевчуком занимаемой должности.

СМИ цитируют отчет комиссии: "Допущенные судьей и председателем Конституционного суда Украины Шевчуком С. В. нарушения Конституции и законов Украины, а именно издание незаконных распоряжений, политизация деятельности Конституционного суда Украины и его председателя, игнорирование прав судей, нарушение конституционных гарантий".

О том, что судьи Конституционного суда большинством голосов проголосовали за освобождение Шевчука не только с должности председателя, но и с должности судьи КС, сообщает и Bihus.Info со ссылкой на собственные источники в КС. Отмечается, что решение поддержали 12 судей. Журналисты пишут, что одна из вероятных причин увольнения Шевчука - влияние на действия председателя суда его родного брата Рулава Одда (ранее носил имя Денис Шевчук), который системно приезжал к Шевчуку на работу, и влиял на кадровую политику.

Шевчук принял присягу судьи Конституционного суда 13 марта 2014 года. 21 февраля 2018 года он был избран председателем КСУ.

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Теги: глава КСУ, Станислав Шевчук, увольнение, ксу
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