Главное. LIGA.net Daily Talk в Clubhouse: о чем говорим сегодня в 17:00

Сегодня в 17:00 в Clubhouse главный редактор LIGA.net Борис Давиденко и его коллеги будут в прямом эфире обсуждать ключевые события недели.



Основные темы:

- Дубилет и Яценко вышли из monobank

- Попытка военного переворота в Армении

- Новый телеканал Медведчука и новые санкции Совбеза

- Стерненко за решеткой: помилования просить не будет

- Вакцинация началась!



Присоединяйтесь к дискуссии по этой ссылке в 17:00 и участвуйте в дискуссии с журналистами LIGA.net и приглашенными гостями.

Анастасия Тугай

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