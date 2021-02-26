Главное. LIGA.net Daily Talk в Clubhouse: о чем говорим сегодня в 17:00
26.02.2021, 16:10
Иллюстративное фото Clubhouse (Фото - depositphotos.com)
Сегодня в 17:00 в Clubhouse главный редактор LIGA.net Борис Давиденко и его коллеги будут в прямом эфире обсуждать ключевые события недели.
Основные темы:
- Дубилет и Яценко вышли из monobank
- Попытка военного переворота в Армении
- Новый телеканал Медведчука и новые санкции Совбеза
- Стерненко за решеткой: помилования просить не будет
- Вакцинация началась!
- Попытка военного переворота в Армении
- Новый телеканал Медведчука и новые санкции Совбеза
- Стерненко за решеткой: помилования просить не будет
- Вакцинация началась!
Присоединяйтесь к дискуссии по этой ссылке в 17:00 и участвуйте в дискуссии с журналистами LIGA.net и приглашенными гостями.
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