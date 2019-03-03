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03.03.2019, 18:39

Глушат сигнал: телеканал Украина заявил о вмешательстве в работу

Глушат сигнал: телеканал Украина заявил о вмешательстве в работу - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Это уже третий случай глушения сигнала канала за последние месяцы

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Вечером 2 марта сигнал телеканала Украина в очередной раз пытались глушить. Об этом сообщила пресс-служба канала. 

Директор департамента развития сети вещания канала Богдан Жданов сообщил, что с 21.01 до 21.07, а также с 21.15 и до 21.28 в миллионы абонентов спутникового и кабельного типа приема сигнала не могли просматривать программы телеканала.

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На телеканале уточнили, это уже третий случай глушения сигнала за последние месяцы. В частности, 1 марта во время прямого эфира ток-шоу "Главная тема. Выбор" с участием министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака было зафиксировано вмешательство внешнего технического оборудования, с помощью которого пытались искусственно заглушить сигнал канала.

Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Виктория Сюмар заявила в Facebook, что глушение сигнала телеканала Украина является демонстрационной угрозой для вещания любого телеканала, и призвала правоохранителей оперативно расследовать подобные случаи.

"Глушение эфира ТРК Украина в то время, когда там, в прямом эфире, были три главных силовика страны, выглядит как серьезный "политический сигнал". И это, безусловно, демонстрационная угроза для вещания любого украинского телеканала", - отметила депутат.

Она добавила, что в Украине есть технологии глушения как аналогового, так и цифрового сигнала. Их применяют в зоне разграничения на Востоке для глушения российских каналов в городах. Депутат настаивает на том, чтобы соответствующие службы выяснили, откуда работали глушилки и сообщили об этом общественности.

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Теги: телеканал, вмешательство, трк украина
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