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Гончарук: На меня не влияет ни Ахметов, ни Коломойский

Гончарук: На меня не влияет ни Ахметов, ни Коломойский - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
09.11.2019, 12:55

По словам премьера, он не считает, что "Коломойский куда-то возвращается"

Олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власть страны, как сейчас. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук сегодня на Киевском международном экономическом форуме.

"На меня лично не влияет ни Ахметов, ни Коломойский ... Я убежден в том, что президент самостоятельный человек и не управляется смс-ками ни одной из сторон. Очень многие люди хотели бы, чтобы все считали, что они имеют огромное влияние на правительство, парламент, президента. Я убежден в том, что так мало влияния, как имеют эти уважаемые граждане сейчас, они никогда не имели", - сказал Гончарук.

По его словам, все олигархи являются владельцами крупных монополий и для того, чтобы с ними работать, необходимо иметь регулятор, "который будет честно считать тариф", и сильный Антимонопольный комитет, "который будет давать трезвые оценки".

"Я уверен, что влияние олигархов и в медиа также будет постепенно уменьшаться, но за один день это сделать невозможно. Очевидно, что есть владельцы каналов, которые очевидно защищают свои интересы. С этим нужно что-то делать", - добавил Гончарук, подчеркнув, что не считает, что "Коломойский куда-то возвращается".

Премьер убежден, что сейчас влияние олигархов в Украине уменьшается.

  • 5 ноября Гончарук заявил, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) продолжаются в нормальном режиме, и информация о заморозке программы не соответствует действительности.
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игорь коломойский Ахметов Ринат алексей гончарук
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